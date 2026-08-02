1. FC Magdeburg feiert ordentliche Generalprobe gegen West Ham United

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat im letzten Testspiel der Saisonvorbereitung ein Unentschieden erreicht. Gegen Premier-League-Absteiger West Ham United gab es vor 13.279 Zuschauern ein 1:1 (0:1).

Falko Michel schoss das einzige Tor für den 1. FC Magdeburg im Test gegen West Ham United. © Philipp Szyza/dpa

Max Kilman (21.) traf für West Ham, Falko Michel glich aus (90.).

Magdeburg begann mit vier Neuzugängen in der Startformation, neben Rückkehrer Moritz-Broni Kwarteng begannen Innenverteidiger Anselmo García Mac Nulty, Emmanuel Iyoha auf Rechtsaußen und Torben Müsel im Mittelfeld.

Magdeburg begann stark, sah sich nach zehn Minuten aber stärker werdenden Gästen ausgesetzt, die nach einer Ecke per Direktabnahme durch Kilman in Führung gingen.

Der FCM wechselte zur Pause, brachte Neuzugang Paul Jaeckel und Leihrückkehrer Pierre Nadjombe, um die rechte Abwehrseite zu stabilisieren. Im Spiel hatten die Elbestädter weiter Schwierigkeiten, ihre wenigen offensiven Akzente zu gefährlichen Abschlüssen zu nutzen.

Die Londoner zeigten die reifere Spielanlage, wirkten ballsicherer, aber auch ihnen ging die letzte Zielstrebigkeit ab.