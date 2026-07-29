Schock für den FCM: Defensivakteur zieht sich schwerwiegende Verletzung zu

Magdeburg - Bittere Nachrichten für den 1. FC Magdeburg : Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, hat sich Lubambo Musonda (31) im Training einen Achillessehnenriss zugezogen. Die Ausfallzeit soll wohl mehrere Monate betragen.

Lubambo Musonda (31) kam in der vorigen Saison auf insgesamt 27 Zweitliga-Einsätze. © Swen Pförtner/dpa

Musonda war in der vergangenen Saison eine sehr wichtige Stütze für die Elbestädter und trug einen großen Teil zum Klassenerhalt bei. In seinen 27 Liga-Einsätzen als Außenverteidiger kam er auf zwei Tore und eine Vorlage.

Nun muss Petrik Sander (65) mit seinem Trainerteam zunächst ohne den Gambier planen. Wie der 1. FC Magdeburg informierte, wird der 31-Jährige wohl zeitnah operiert.

Wie lange Musonda ausfällt ist unklar. Sicher ist allerdings, dass die Zeitspanne mehrere Monate betragen wird.