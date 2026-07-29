Die Legende bleibt: Baris Atik verlängert seinen Vertrag in Magdeburg

Magdeburg - Es ist eine Liebesgeschichte, wie es sie im Fußball nur selten zu bestaunen gibt. Und sie hat noch kein Ende: Wie der 1. FC Magdeburg am Mittwoch mitteilte, haben sich Baris Atik (31) und der Verein auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt.

Baris Atik (31) verlängert seinen Vertrag beim FCM vorzeitig. © 1. FC Magdeburg

Im Januar 2021 war Baris Atik an die Elbe gewechselt und ist seitdem nicht mehr aus der Ottostadt wegzudenken. Der 31-Jährige absolvierte in den letzten fünf Saisons 180 Pflichtspiele für den FCM, in denen er auf insgesamt 121 Scorer kommt. Längst ist Atik zu einer Magdeburger Ikone avanciert.

Die Geschichte zwischen Atik und den Blau-Weißen ist aber noch nicht zu Ende erzählt. Der 31-Jährige hat sich mittlerweile zu "einer echten Führungspersönlichkeit entwickelt", wie Sportdirektor Peer Jaekel (44) es beschreibt, die zu einer Mentalität beiträgt, "die wir auf und neben dem Platz haben wollen".

Der Sportdirektor kann mit dieser Verlängerung eine echte Ikone in Magdeburg halten und zeigt sich völlig zurecht zufrieden:

"Umso mehr freuen wir uns, den gemeinsamen Weg fortzusetzen und auch in Zukunft auf einen Spieler bauen zu können, der für den FCM sportlich wie menschlich von großer Bedeutung ist."