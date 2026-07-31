Coup kurz vor Saisonstart: FCM bindet zwei Identifikationsfiguren

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Sowohl Tobias Müller als auch Dominik Reimann haben ihre Verträge beim 1. FC Magdeburg kurz vor Saisonstart verlängert.

Von Aliena Rein

Magdeburg - Rund eine Woche vor Saisonstart kann der 1. FC Magdeburg zwei wichtige Spieler binden. Sowohl Kapitän Dominik Reimann (29) als auch Routinier Tobias Müller (32) verlängern ihre Verträge.

Tobias Müller (32) spielt (mit Unterbrechung) schon seit 2018 für den 1. FC Magdeburg, mindestens zwei Jahre sollen noch hinzukommen.
Tobias Müller (32) spielt (mit Unterbrechung) schon seit 2018 für den 1. FC Magdeburg, mindestens zwei Jahre sollen noch hinzukommen.  © Andreas Gora/dpa

Im Doppelpack verkündete der FCM am Freitag die freudigen Nachrichten: Innenverteidiger Müller unterschreibt bis 2028, Keeper Reimann sogar bis 2029.

Mit einer eineinhalbjährigen Unterbrechung, in der er für den SC Paderborn auflief, kickt Müller schon seit 2018 für die Elbestädter und hat sich dort eine zweite Heimat aufgebaut. Insgesamt 192 Spiele absolvierte er für Magdeburg, kein Akteur aus dem aktuellen Kader kommt auf mehr Spielminuten für die Blau-Weißen.

"Hier fühle ich mich, gemeinsam mit meiner Familie, unglaublich wohl und bin stolz, weiterhin das blau-weiße Trikot dieses besonderen Vereins tragen zu dürfen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, den Weg auch in Zukunft erfolgreich mitzugestalten, denn der FCM bedeutet mir sehr viel!", schwärmte der 32-Jährige nach seiner Vertragsverlängerung.

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Sportdirektor Peer Jaekel (44) ergänzte: "Tobi nimmt innerhalb der Mannschaft eine sehr wichtige Rolle ein, deshalb freuen wir uns sehr, dass er sich entschieden hat, den Weg gemeinsam mit uns weiterzugehen. Dass er sich schon damals bewusst für eine Rückkehr nach Magdeburg entschieden hat, sagt viel über seine Verbundenheit zum Klub aus."

Kapitän Dominik Reimann will noch lange beim 1. FC Magdeburg bleiben

Auch Kapitän Dominik Reimann (29) bleibt dem FCM erhalten.
Auch Kapitän Dominik Reimann (29) bleibt dem FCM erhalten.  © Uwe Anspach/dpa

Auch Kapitän Reimann ist eine der Identifikationsfiguren des Klubs, er geht in seine sechste Saison beim Zweitligisten und plant, noch lange zu bleiben.

"In einer Zeit, in der im Fußball vieles schnelllebiger geworden ist, bedeutet mir das sehr viel. Ich fühle mich in Magdeburg und beim Klub einfach wohl, habe mir hier etwas aufgebaut und viele Freundschaften geschlossen – auch über den Fußball hinaus. Der Verein und die Stadt sind für mich längst ein Stück Heimat geworden", sagte der 29-Jährige.

"Meine Geschichte ist demnach noch nicht zu Ende geschrieben. Dass ich die Mannschaft seit zwei Jahren als Kapitän anführen darf, macht mich besonders stolz."

Titelfoto: Bildmontage: Andreas Gora/dpa, Uwe Anspach/dpa

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