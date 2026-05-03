1. FC Magdeburg gegen Hertha BSC: Das solltet Ihr für die Anreise wissen

Magdeburg - Am Sonntag findet das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hertha BSC in der Avnet-Arena statt. Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Was Fans bei der An- und Abreise beachten müssen.

Zum Match zwischen Magdeburg und Hertha reisen am Samstag wieder zahlreiche Fußballfans in die Elbestadt. (Archivbild) © MVB/Peter Gercke

Zum Spiel gegen die Kicker aus Berlin setzen die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) wieder zusätzliche Straßenbahnen ein, um dem erhöhten Fahrgastaufkommen gerecht zu werden.

Mit folgenden Bahnen geht es dann am einfachsten zur Avnet-Arena:

Straßenbahnlinie 6 (Diesdorf – Hauptbahnhof – Herrenkrug)

Straßenbahnlinie 4 (Klinikum Olvenstedt – Hauptbahnhof/Kölner Platz – Cracau)

Straßenbahnlinie 9 (Neustädter See – Hauptbahnhof – Reform)

(Neustädter See – Hauptbahnhof – Reform) Sonderstraßenbahnlinie 15 (Hauptbahnhof – Alter Markt – Arenen)

Die Linie 15 fährt ab 10.50 Uhr und im 15-Minuten-Takt ab der Haltestelle "Arenen" in die Innenstadt und zum Hauptbahnhof.

Bei der Linie 4 muss ein kleiner Fußweg von der Haltestelle "Heumarkt" in Kauf genommen werden.

Alle Eintrittskarten gelten bis zu drei Stunden vor und nach dem Spiel als Fahrkarte bei den MVB.