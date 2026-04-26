Ohne Zukowski zu ungefährlich: FCM rutscht nach Niederlage gegen FCN auf Platz 16

Nürnberg - Bittere Niederlage für den FCM ! Beim 0:1 (0:1) gegen den 1. FC Nürnberg taten die Magdeburger besonders in Hälfte eins zu wenig für das eigene Spiel und mussten so die zweite Auswärtsniederlage in Folge in Kauf nehmen. Besonders der Ausfall von Mateusz Zukowski war dem Spiel der Gäste anzumerken.

Im ersten Durchgang überließ der FCM den Nürnbergern größtenteils den Ball. © Daniel Karmann/dpa

In den ersten 20 Minuten hatten die Gastgeber etwas mehr vom Spiel und begannen mutig, doch der 1. FC Magdeburg stand, wie schon in den letzten Partien, defensiv stabil. Strafraumszenen blieben auf beiden Seiten Mangelware auch, weil der FCM sich zunächst auf das Verteidigen konzentrierte. So dauerte es mehr als eine halbe Stunde bis zum ersten Torschuss der Magdeburger, den der Nürnberger Schlussmann allerdings ohne Probleme festhalten konnte.

Auch im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs passierte in den letzten Dritteln kaum etwas und alles deutete auf ein Unentschieden zur Pause hin. Dann aber brach der Nürnberger Koudossou in der Nachspielzeit auf der rechten Seite durch, gab die Kugel in die Mitte, wo Lubach den Ball mit der ersten richtigen Gelegenheit aus sechs Metern ins Tor beförderte.

Die Pausen-Führung ging aufgrund der offensiven Bemühungen durchaus in Ordnung, denn der FCN war grundsätzlich die spielbestimmende Mannschaft. Den Elbestädtern wiederum war anzumerken, dass Top-Torjäger Mateusz Zukowski fehlte. Mit dem Polen schoss der FCM im Durchschnitt knapp 2,2 Tore pro Spiel, ohne ihn kommen sie bis zu diesem Spieltag nur auf 0,75.

Taktisch betrachtet war es für die Magdeburger eine recht ungewöhnliche Halbzeit. Sie überließen den Nürnbergern viel den Ball und warteten auf Umschaltmomente.