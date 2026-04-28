28.04.2026 12:02 "Gegen Hertha ein anderes Gesicht zeigen": FCM will den Rückschlag in Nürnberg abhaken

Trotz der knappen 0:1-Niederlage in Nürnberg sind die Verantwortlichen des 1. FC Magdeburg nach dem Spiel zuversichtlich für die letzte entscheidende Phase.

Von Thorben Latzel

Magdeburg - Trotz einer passablen Leistung in Hälfte zwei reichte es für den 1. FC Magdeburg gegen Nürnberg nicht für Punkte. Die Elbestädter hatten die Möglichkeiten auf den Ausgleich, doch in der letzten Aktion fehlten die berüchtigten Zentimeter, sodass es beim 0:1 blieb und die Mannschaft von Petrik Sander (65) sich auf Tabellenplatz 16 einfinden musste.

In Halbzeit eins begannen die Elbestädter zu zaghaft und überließen den Gastgebern größtenteils den Ball. © Daniel Karmann/dpa "Ich glaube wir haben eine sehr zerfahrene erste Halbzeit gesehen, wo sich beide Mannschaften neutralisiert haben", schildert Sander seine Sicht auf den ersten Durchgang der Partie, welcher seinen Höhepunkt in der Nachspielzeit fand: "Und dann sind wir einmal unaufmerksam und liegen dann aus dem Nichts 0:1 hinten", so der Coach. Auch wenn es für Petrik Sander in der zweiten Halbzeit dann "deutlich besser, zwingender und engagierter" wurde, schafften die Blau-Weißen es nicht, das Leder im Gehäuse unterzubringen. Auf die Nachfrage, ob ein xG-Wert von 0,03 nach einer Stunde und darauffolgende mangelnde Chancenverwertung mit dem Fehlen Zukowskis zu tun hatte, findet Sander klare Worte: "Das ist mir zu einfach, das darauf zurückzuführen. Das wäre jetzt unfair, Alex [Anm. d. Red.: Alexander Ahl Holmström] gegenüber. Mit den Werten könnt ihr mich gerne mal, für mich hat das keine relevante Aussagekraft", entkräftet der FCM-Coach die Frage. 1. FC Magdeburg "Extreme" Erleichterung bei FCM-Akteuren nach Sieg im Kellerduell Dass sein 1. FC Magdeburg an diesem Spieltag ein wenig der Verlierer des Wochenendes ist, sei ihm "in dem Augenblick Wurst." Sander ist weiterhin überzeugt von seiner Mannschaft und zeigt sich zuversichtlich, was den Klassenerhalt angeht: "Wir haben es in der eigenen Hand und die Mannschaft ist in der Lage dazu, in Drucksituationen zu performen. Ich bin da schon optimistisch."

Gebrauchter Nachmittag für FCM-Spieler