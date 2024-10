FCM zeigt gute Leistungen, aber es gibt einen Heim-Haken!

"Wir können nicht so dominant sein und am Ende nicht die drei Punkte holen", sagte Abwehrchef Jean Hugonet (24). Und auch Innenverteidiger Tobias Müller (30) stellte klar: "Wenn du in einem Spiel 2:0 führst, willst du das natürlich mit einem Sieg beenden."

Der 1. FC Magdeburg ist seit neun Heimspielen ohne Sieg. Auch gegen Fürth stand es am Ende unentschieden.

Allerdings ist der FCM nicht das einzige Spitzenteam, das sehr unterschiedliche Heim- und Auswärtsgesichter zeigt.

Denn auch Fortuna Düsseldorf ist auswärts wie Magdeburg mit zwölf Punkten aus vier Spielen gestartet, hat daheim aber auch nur fünf Punkte geholt. Mit der Heimpleite gegen den HSV ist der aktuelle Tabellenführer nicht einmal mehr ungeschlagen.

Die anderen Teams der Spitzengruppe verteilen ihre Punkte eher paritätisch auf die Heim- und Auswärtspartien. Ausnahme ist hier Paderborn mit zehn Heim- und sechs Auswärtspunkten.

Was bei den Vergleichen jedoch klar wird: Bekommen die Magdeburger ihre Heimschwäche in den Griff und behalten die Auswärtsstärke bei, steht einer Saison mit reellen Aufstiegschancen nichts entgegen.

Dazu muss die Mannschaft aber ihre Stärken auch konsequent in jedem Spiel über die gesamte Spielzeit einbringen. Die beschreibt Trainer Titz so: "Wir haben diese Disziplin, die Bereitschaft, in die Laufwege reinzugehen, die Räume zu schließen und auch mit dem Ball defensiv zu denken und in die defensive Umschaltbewegung zu gehen."

Nach der Länderspielpause kann der FCM gegen Hannover den nächsten Angriff auf drei Heimpunkte starten, bevor es zum Spitzenspiel zum HSV geht.