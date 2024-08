Spiel Eins nach der Pokalblamage: Magdeburgs Rehabilitation gegen Schalke?

Magdeburg - So richtig verarbeitet hat der 1. FC Magdeburg das Peinlich-Aus im DFB Pokal beim Regionalligisten Kickers Offenbach (1:2) wohl noch nicht. Trotzdem muss der Blick nach vorn gerichtet sein. Und was könnte den Klub am besten rehabilitieren als ein Sieg gegen einen großen Verein aus der Liga?