Fürth ärgert Magdeburg: Zwei der absurdesten Elfmeter der Saison in einem Spiel!

Magdeburg - Solche Szenen sieht man wirklich nur ganz selten. Und dann gleich zwei in einem Spiel! Der 1. FC Magdeburg und die SpVgg Greuther Fürth lieferten sich am Sonntagnachmittag eine sehr ansehnliche Partie, bei der es auf jeder Seite jeweils einen absolut kuriosen Elfmeter gab. Am Ende stand ein leistungsgerechtes 2:2 (2:1).