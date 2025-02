06.02.2025 10:04 1. FC Magdeburg kann seine wahren Ziele nicht mehr verstecken

Der 1. FC Magdeburg spielt in dieser Saison in der 2. Bundesliga ganz oben mit. Reicht das am Ende für den Aufstieg?

Von Michi Heymann

Magdeburg - Mit dem Abstieg wird der 1. FC Magdeburg in dieser Saison womöglich nichts mehr zu tun haben. Eine Botschaft, die Trainer Christian Titz (53) nach dem spektakulären 5:2 gegen den FC Schalke 04 besonders hervorhob. Dabei sehen die Ziele intern längst schon ganz anders aus. 15 Tore in den letzten drei Auswärtsspielen. Der 1. FC Magdeburg ist das Jubeln aktuell gewohnt. © Bernd Thissen/dpa Denn Blau-Weiß blickt ganz klar nach oben. Der Aufstieg in die Bundesliga ist schon lang kein Wunschtraum mehr. Der FCM hat sich gefestigt. Spielt einen Fußball, der attraktiv und in vielen Teilen unberechenbar ist. Eben ganz anders, wie es noch in der letzten Spielzeit war. Das kann für ganz oben reichen. "Niemand wehrt sich gegen sportlichen Erfolg", formulierte Titz das wahre Ziel zuletzt gewohnt vorsichtig, fügte noch hinzu: "Es bringt uns wenig, über Zielsetzungen zu sprechen. Wir sind immer gut damit gefahren, dass wir in dem geblieben sind, was war." 1. FC Magdeburg "Müder" Kaars macht vier Tore gegen Schalke - und trotzdem redet der 1. FC Magdeburg vom Abstiegskampf Doch die Zeichen sind eindeutig. Obwohl der Kader schon genug Qualität besitzt, holte der Klub kurz vor Transferschluss noch Mittelfeldspieler Dariusz Stalmach (19) vom italienischen Spitzenverein AC Mailand. Und weil Titz die beiden Gegentore auf Schalke nervten, wurde auch noch der Augsburger Kicker Patric Pfeiffer (25) ausgeliehen. Starke Wechsel mit einem klaren Ziel: Bis zum Ende der Saison stabil bleiben! Aufsteigen! 1. FC Magdeburg hat zwei Heimspiele in Folge gegen Nürnberg und Köln Aber damit das gelingt, muss der Tabellendritte der 2. Bundesliga an einem gewaltigen Problem schrauben: der katastrophalen Heimbilanz! Dass ein Klub 35 Punkte nach 20 Spieltagen auf dem Konto haben kann, ohne ein einziges Heimspiel in dieser Saison gewonnen zu haben, ist ein absolutes Novum. Und jetzt hat Blau-Weiß direkt zwei Partien im eigenen Rund vor der Brust, um es besser zu machen. Am Samstag (13 Uhr/Sky) kommt der 1. FC Nürnberg in die Avnet Arena. Eine Woche später kommt es zum absoluten Topspiel gegen den 1. FC Köln. Tabelle 2. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 1. FC Köln 20 35:25 37 2 Hamburger SV 20 45:27 35 3 1. FC Magdeburg 20 41:29 35 4 1. FC Kaiserslautern 20 38:31 35 5 Fortuna Düsseldorf 20 36:29 33 6 Hannover 96 20 27:21 32 7 SC Paderborn 07 20 32:28 31 8 Karlsruher SC 20 39:38 30 9 SV 07 Elversberg 20 35:30 29 10 1. FC Nürnberg 20 35:34 28 11 SV Darmstadt 98 20 38:33 25 12 Hertha BSC 20 31:33 25 13 FC Schalke 04 20 37:39 24 14 SpVgg Greuther Fürth 20 29:40 23 15 SC Preußen Münster 20 23:28 20 16 SSV Ulm 1846 20 24:26 17 17 Eintracht Braunschweig 20 18:39 15 18 SSV Jahn Regensburg 20 12:45 14 Die Tabelle der 2. Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Zweitliga-Meister und steigt in die 1. Bundesliga auf. Letzteres gilt auch für Rang 2. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Rang der Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in Deutschlands höchster Fußball-Spielklasse.

