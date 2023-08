1. FC Magdeburg: Luca Schuler blüht auf und will weiter ballern

Magdeburg – Er trifft und trifft! FCM-Torjäger Luca Schuler (24) präsentiert sich derzeit in bestechender Form. Vier Pflichtspiele, vier Treffer. "Ich will in jedem Spiel treffen", offenbarte der 24-Jährige in typischer Stürmer-Manier am gestrigen Mittwoch. Mit dem ersten 1. FC Magdeburg hat er sich auf Tabellenplatz zwei vorgeschoben.