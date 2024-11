1. FC Magdeburg schießt gegen Lautern zwei Tore und danach geht vieles schief

Kaiserslautern - Der 1. FC Magdeburg kann keine langweiligen Partien in der 2. Bundesliga! Auch am Sonntagnachmittag beim Auswärtsspiel in Kaiserslautern ist wieder einiges los. Nach 45 Minuten fielen schon drei Tore und es gab einen Platzverweis. Nach Wiederanpfiff gelang den Gastgebern der Ausgleich.