1. FC Magdeburg schlägt Amateur-Team klar: DFB-Pokal rückt näher

Illertissen - Der 1. FC Magdeburg hat seinen Aufwärtstrend auch im DFB-Pokal fortgesetzt und zugleich das kurze Pokal-Märchen des Amateurvereins FV Illertissen beendet.

Magdeburgs Noah Pesch (20, Mitte) in Aktion gegen Maximilian Neuberger (28, r.). © Tom Weller/dpa

Das Zweitliga-Schlusslicht feierte beim bayerischen Fußball-Regionallisten einen ungefährdeten 3:0 (2:0)-Erfolg.

Die Magdeburger Interimstrainer Petrik Sander (64) und Pascal Ibold (35) bleiben damit auch im dritten Spiel ungeschlagen und dürfen auf ein Pokal-Highlight im Achtelfinale hoffen.

Vor 4157 Zuschauern erzielten Maximilian Breunig (25, 12. Minute), Markus Mathisen (29, 31.) und Noah Pesch (20, 84.) die Tore.

Nachdem Illertissen in der ersten Runde noch die Sensation im Elfmeterschießen gegen den 1. FC Nürnberg gelungen war, hatte der Außenseiter diesmal keine Chance.

Bei der Partie weitgehend auf ein Tor war zunächst Breunig per Kopf zur Stelle nach einer Flanke des früheren Illertissen-Spielers Alexander Nollenberger (28).