Elfmeter-Festival in Magdeburg: FCM nicht mehr Tabellenletzter

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat den letzten Tabellenplatz erstmals seit dem sechsten Spieltag wieder verlassen.

FCM-Spieler Mateusz Zukowski (24) verwandelte einen Elfmeter im Kieler Tor. © Andreas Gora/dpa

Die Magdeburger vergaben allerdings in der Nachspielzeit den sicher geglaubten Sieg gegen Holstein Kiel. So trennten sich beide Teams 3:3 (2:1). Der FCM kletterte in der Tabelle der Fußball-Bundesliga auf Rang 16 - drei Punkte hinter Erstliga-Absteiger Kiel.

David Zec (25) brachte die Norddeutschen in der 43. Minute per Foulelfmeter in Führung und glich dann per Handelfmeter (68.) aus. Noah Pesch (20) und Baris Atik (30) drehten vor 26.497 Zuschauern mit einem Doppelschlag zwischenzeitlich das Spiel.

Den dritten Elfmeter dieser Partie verwandelte dann für den FCM Mateusz Zukowski (24), ehe Steven Skrzybski (33) für Kiel das Remis rettete.

Der FCM, der für das 60. Club-Jubiläum in einem Sondertrikot spielte, war zunächst das dominierende Team, während die Norddeutschen etwas ideenlos agierten.

Die erste Großchance ließ Zukowski in der neunten Minute liegen, der den Ball unter Bedrängnis knapp am Kieler Tor vorbeischoss.