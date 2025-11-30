Nach Sieg gegen Nürnberg: 1. FC Magdeburg verfällt nicht in Euphorie

Magdeburg - Die Spieler vom 1. FC Magdeburg jubelten nach 17 Minuten Nachspielzeit erleichtert. Aber auch die mentale Erschöpfung war greifbar. Die vergangenen Wochen haben Spuren hinterlassen. Und der 3:0-Sieg gegen den 1. Nürnberg hatte so seinen Seltenheitswert.

FCM-Trainer Petrik Sander (65) verfällt nach dem Sieg gegen Nürnberg noch nicht in Euphorie. © Andreas Gora/dpa

"Fußball ist manchmal nicht erklärbar - und das ist das Schöne daran", sagte FCM-Trainer Petrik Sander (65). Die Elbestädter bleiben zwar Tabellenletzter, halten aber den Anschluss an die Nichtabstiegsränge.

Wie zuletzt häufig war der FCM auch gegen die Franken die überlegene Mannschaft gewesen, erspielte sich die klareren Torchancen und ließ über weite Strecken keine Torgefahr durch die Gäste aufkommen. Der entscheidende Unterschied zu den letzten drei Partien: Magdeburg nutzte drei seiner Torgelegenheiten zu eigenen Treffern, gewann souverän und in der Höhe verdient.

Aus einer ordentlichen Offensivleistung ragte Mateusz Zukowski (73./90.+6) mit seinem Doppelpack noch einmal heraus. In nur zwei Spielen hat der Pole mit den bislang erfolgreichsten FCM-Torschützen gleichgezogen, hat ebenso zwei Treffer auf dem Konto. Maximilian Breunig (90.+10) setzte in der üppigen Nachspielzeit nach seiner Einwechslung den Schlusspunkt.

Sein 4:0 wurde nach Abseitsstellung aberkannt - dem Jubel von Spielern und Fans tat das aber keinen Abbruch mehr.