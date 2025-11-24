Nach medizinischem Notfall im Stadion: 1. FC Magdeburg trauert um Fan

Magdeburg - Große Trauer beim 1. FC Magdeburg : Der Fan, der nach einem medizinischen Notfall beim Auswärtsspiel in Düsseldorf am vergangenen Samstag ins Krankenhaus gebracht wurde, ist verstorben.

Noch vor Anpfiff der Zweitliga-Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Magdeburg kam es zu einem medizinischen Notfall auf der Tribüne. © Anke Waelischmiller/dpa

Schon vor Anpfiff war es im Bereich der Haupttribüne bei einem Magdeburger Anhänger zu einem medizinischen Notfall gekommen. Der betroffene Mann, der nach Angaben des FCM einem der Spieler des Zweitligisten sehr nahe stand, wurde umgehend behandelt und schließlich in "sehr kritischem Zustand" ins Krankenhaus gebracht und auf die Intensivstation verlegt.

Doch alle Bemühungen halfen nichts: "Leider hat unseren Klub die traurige Nachricht erreicht, dass die Person trotz noch vor Ort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen am Samstagabend im Krankenhaus verstorben ist", teilten die Magdeburger mit.

"In tiefer Trauer und Betroffenheit spricht der 1. FC Magdeburg den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen sein tief empfundenes Beileid und großes Mitgefühl aus", schrieb das Schlusslicht der 2. Bundesliga weiter.

Der Dank des Vereins gelte den Rettungs- und Einsatzkräften vor Ort, die umgehend Maßnahmen einleiteten und alles versuchten, um das Leben des betroffenen Menschen zu retten.