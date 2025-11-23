1. FC Magdeburg auf der Suche nach Erfolg: "Müssen mal ein dreckiges Auswärtsspiel gewinnen"

Magdeburg - Erschöpft und enttäuscht saßen die Magdeburger Spieler auf dem Rasen. Gerade hatten sie in der Nachspielzeit noch das entscheidende Gegentor zur sechsten Auswärtsniederlage in Serie kassiert, verloren somit bei Fortuna Düsseldorf mit 1:2 (0:1) . Für Trainer Petrik Sander (65) war es "ein Schlag ins Kontor", der möglichst schnell raus aus den Köpfen müsse.

FCM-Trainer Petrik Sander (65) wünscht sich Erfolgserlebnisse für sein Team. © Anke Waelischmiller/dpa

Magdeburg hatte wieder einmal ein ordentliches Spiel gemacht, sich in der 88. Minute den verdienten Ausgleich erarbeitet - und fährt nach einem wieder einmal schlecht verteidigten Ball doch ohne Punkte nach Hause.

207 Torschüsse haben die Statistiker der Deutschen Fußball-Liga vom 1. FC Magdeburg in den bisherigen 13 Partien registriert - herausgekommen sind am Ende magere neun Treffer.

Das zeigte sich auch in Düsseldorf: 25 Torschüsse verzeichnet die Statistik, ein Eigentor schaffte es auf die Anzeigetafel. "Da waren Dinger dabei, wo man draußen schon den Kopf geschüttelt hat. Es ist schwieriger den Ball nicht ins Tor zu schießen, als so wie es dann passiert ist", meinte Trainer Petrik Sander auf der Pressekonferenz.

Dass Magdeburg nach dem Ausgleich in der Nachspielzeit noch den K. o. durch Cedric Ittens zweiten Treffer hinnehmen musste, passt zum bisherigen Saisonverlauf.