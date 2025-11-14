Wieder ohne Tor! Magdeburg unterliegt Schweinfurt

Magdeburg/Gotha - Der 1. FC Magdeburg hat sein Testspiel gegen Drittligist Schweinfurt mit 0:1 (0:1) verloren.

Nach dem Abgang seines Torjägers stellte der FCM den schwächsten Angriff der 2. Bundesliga. (Archivbild) © Swen Pförtner/dpa

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit gelang dem Zweitliga-Schlusslicht auch in Gotha kein eigener Treffer. Manuel Wintzheimer (13. Minute) traf für Schweinfurt.

In der Länderspielpause setzte der kriselnde FCM auf eine neu zusammengestellte Formation, unter anderem mit Andi Hoti in der Innenverteidigung und Ado Onaiwu im Sturm.

Dazu kam Herbert Bockhorn nach langwieriger Verletzung wieder zu einem Einsatz. Die Kapitänsbinde trug Kandet Diawara.

Etablierte Kräfte wie Baris Atik, Alexander Ahl-Holmström oder Maximilian Breunig fehlten.