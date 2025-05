1. FC Magdeburg verspielt den Aufstieg? "Wir sind bedient, das war scheiße!"

Magdeburg - Seit jeher passieren Dinge im Fußball, die manchmal einfach nicht zu erklären sind. Die 2. Bundesliga in Deutschland ist prädestiniert dafür, öfter mal solche außergewöhnlichen Geschichten zu liefern. Am Freitag beim 0:5 des 1. FC Magdeburg daheim gegen Preußen Münster passierte so eine.

Dieses Spiel vergisst der FCM sicherlich nicht so schnell. Sind die Aufstiegshoffnungen durch das 0:5 für den 1. FC Magdeburg dahin? © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Der FCM, vor dem Spieltag Dritter mit Blick Richtung Bundesliga, ließ sich vom Abstiegskandidaten, der letzte Woche erst seinen Trainer gefeuert hatte und nun mit Interimscoach Christian Pander (41) die Saison zu Ende bringen will, komplett vorführen.

Ein Doppelschlag in der Anfangsviertelstunde reichte aus, um Magdeburg gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen. Dankend nahm Münster dann noch einen Elfmeter, der zum 3:0 führte vor der Halbzeit an.

Die beiden Treffer, die nach Wiederanpfiff fielen, landen so vermutlich auch nicht alle Tage im Netz. Doch den Preußen gelang einfach alles, während der FCM die Welt nicht mehr verstand. Am Ende war es die höchste Heimpleite der Blau-Weißen in der zweiten Liga.

"Wir sind bedient, wir haben uns das heute anders vorgestellt. Aber uns bleibt jetzt nur eins übrig: dass wir das so schnell wie möglich abhaken, wir haben jetzt keine Zeit für Trübsal blasen. Das, was wir heute gemacht haben, war einfach nicht gut genug. Egal gegen welchen Gegner in der Liga, sowas kann passieren. Ich verursache dann noch nen Elfmeter zum 3:0, das war scheiße dann. Heute ist einfach alles gegen uns gelaufen", analysierte Alexander Nollenberger (27) kurz nach dem Abpfiff die Lage.

Ganz anders die Stimmung auf der Gegenseite. Matchwinner Marc Lorenz (36), der zwei Treffer zum Sieg beisteuerte: "Das Glück, was uns die letzten Wochen gefehlt hat, haben wir uns heute erarbeitet. Man muss sich bissl zwicken, wenn man auf die Anzeigetafel guckt. 5:0 in Magdeburg ist schon ein Statement."