1. FC Magdeburg wartet seit Oktober auf Heimsieg: Gibt's gegen die Roten Teufel wieder ein Spektakel?

Das Hinspiel auf dem Betzenberg endete 4:4. In Magdeburg würde sicher kaum ein Fan "Nein" sagen, wenn es am Freitag ähnlich ereignisreich wird. © Uwe Anspach/dpa

Der letzte Erfolg in der MDCC-Arena gelang zuletzt am 2. Oktober 2022 gegen Jahn Regensburg. Ein Unding, wenn man bedenkt, was für eine Macht der FCM in der 3. Liga im eigenen Rund war.

Trainer Christian Titz (51) hält sein Team aber auch nicht unbedingt für heimschwach.

"Wir haben in der Rückrunde auch zu Hause viele Dinge gut umgesetzt, uns aber mit dem Ergebnis nicht belohnt. Deswegen sind wir guter Dinge, weil wir sehen, wie viel positiv war", so der Coach auf der Pressekonferenz vor der Partie und fügte hinzu: "Am Freitag heißt es deshalb, die Sachen, die uns zuletzt daheim gefehlt haben wie Torabschluss und konsequente Verteidigung besser umsetzen."

Gegen den derzeit Fünften der 2. Bundesliga wird das allerdings alles andere als einfach. Das Team von Dirk Schuster (55) ist das drittstärkste Auswärtsteam der Liga - verlor vor zwei Wochen aber erst beim SC Paderborn mit 0:1.