1. FC Magdeburg will nach historischem Klassenerhalt nachlegen

Magdeburg - Mit dem Klassenerhalt in der 2. Bundesliga hat der 1. FC Magdeburg Historisches erreicht. In der kommenden Saison steht auch erstmals ein Auswärtsspiel im DFB-Pokal ins Haus.

Durch das letzte Match gegen Nürnberg sicherte sich der 1. FC Magdeburg den Klassenerhalt. © Swen Pförtner/dpa

Der 1. FC Magdeburg hat Historisches geschafft. Noch nie hat eine FCM-Mannschaft zwei Spielzeiten hintereinander in der Zweitklassigkeit verbracht: 2019 stiegen die Elbestädter direkt ab. Und 1967 nach einem Jahr in der zweitklassigen DDR-Liga unter der späteren Trainer-Legende Heinz Krügel direkt wieder auf.

40 Punkte aus 32 Spielen erspielten sich die Schützlinge von Trainer Christian Titz bislang. Das bedeutet nicht nur den Klassenerhalt, sondern auch mindestens Rang 14. Somit ist der FCM bei der Auslosung des DFB-Pokals im Profitopf vertreten und wird erstmals in der Vereinsgeschichte in der ersten Runde auswärts antreten.

Dementsprechend gelöst waren Spieler und Fans nach dem 2:2 (1:0) gegen den 1. FC Nürnberg am Freitagabend. "Wir sind stolz, was wir diese Saison geleistet haben. Wir können selbstbewusst sein, denn was wir in den letzten Wochen abgeliefert haben, war schon stark", erklärte Torschütze Jason Ceka nach Abpfiff.

"Es ist einfach geil, vor der Kurve zu spielen und Tore zu machen", ergänzte der 23-Jährige mit Blick auf die Fanunterstützung.