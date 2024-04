Doppelter Elfer-Ärger in drei Minuten! 1. FC Magdeburg muss weiter zittern

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg ist am Sonntagnachmittag daheim nicht über ein 1:1 (1:1) gegen Tabellenschlusslicht VfL Osnabrück hinausgekommen. In einer über sehr weite Strecken absolut langweiligen Begegnung sorgten nur die letzten Minuten der ersten Halbzeit für wirkliche Aufregung. Durch den mageren Zähler muss Blau-Weiß noch immer im Abstiegskampf zittern.

Maximilian Thalhammer traf Bryan Teixeira im Strafraum klar am Fuß, was Schiedsrichter Robin Braun aber nicht sah. Erst der Videobeweis machte klar: Das ist ein Strafstoß!

Der 1. FC Magdeburg war das bessere Team. Doch es fehlt oft einfach an Durchschlagskraft. © Andreas Gora/dpa

Ähnliches Bild auch im zweiten Durchgang: Magdeburg war die bessere Mannschaft. Immer wieder erarbeiten sich die Sachsen-Anhalter gute Chancen. Beim Abschluss stellte sich die Titz-Elf aber nicht selten wie ein Absteiger an.

So vergingen die Minuten gefühlt immer langsamer. Osnabrück spielte nicht so, als würden sie noch an den Nicht-Abstieg glauben. Der FCM blieb wie schon so oft in dieser Saison unter seinen Möglichkeiten.

Wenn es mal wieder gefährlich wurde, dann waren es eher Zufallsprodukte. Aber gerade Atik ließ einige Möglichkeiten zur Führung liegen.

In den Schlussminuten wurden sogar die Gäste wieder besser. Ein Tor sollte aber nicht mehr fallen. So war man schon fast froh, als der Schlusspfiff ertönte.

Das Remis ist letztendlich gerecht, weil keine Mannschaft wirklich drei Punkte verdient hat.