Nach Horror-Verwüstung: ODEG will FCM-Fans nicht mehr mitnehmen!

Am 16. Februar verloren die Blau-Weißen in Berlin mit 2:3. Die Fans des Klubs brachten ihren Unmut dann in einer Bahn der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (ODEG) zum Ausdruck, indem sie Müll, Sticker, Graffiti und sogar Kot und Erbrochenes verteilten.

Lars Gehrke, Geschäftsführer der ODEG kündigte nun gegenüber MDR Sachsen-Anhalt an, dass Fans des 1. FC Magdeburgs künftig nicht mehr befördert werden sollen. Es gäbe keine andere Möglichkeit, so Gehrke.

Wenn gegen Regeln in der Hausordnung am Bahnsteig oder in den Beförderungsbedingungen im Zug verstoßen würde, können Fahrgäste von der Mitnahme ausgeschlossen werden.

Der Geschäftsführer kündigte weiter an, die Vorfälle an den FCM zu melden, um so die Verantwortlichen schneller ausfindig machen zu können.