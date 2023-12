Magdeburgs Pokaltraum platzt: Drama gegen Düsseldorf!

Er erzielte ein elegantes Tor zur 1:0-Führung. Ob Baris Atik (28, v.) den Treffer tatsächlich genauso geplant hatte, wie er fiel, wird er nach Spielende beantworten müssen. © Hendrik Schmidt/dpa

Kein Grund für Änderungen sah FCM-Trainer Titz, der im Traditionsduell gegen Fortuna Düsseldorf exakt die Elf auf das Spielfeld geschickt hatte, die am Wochenende mit 4:1 gegen Kaiserslautern siegreich gewesen war.



Beide Mannschaften starteten eher verhalten in die ersten Minuten der Partie, machten einen konzentrierten Eindruck, wobei der FCM mehr Spielanteile für sich beanspruchen konnte.



Das mutigere Spiel der Hausherren sollte bereits in der 15. Minute belohnt werden, als Atik sich ein Herz nahm. Der 28-Jährige schloss aus dem linken Halbfeld ab und konnte den Ball tatsächlich irgendwie im Tor der Gäste unterbringen. Atik hatte wohl eher Castaignos in der Spitze gesucht, der den Ball aber nicht erreichen konnte. Düsseldorf-Keeper Niemczycki schien jedoch genügend irritiert zu sein, da er sich nur vergeblich streckte, während die Kugel in seinem Kasten einschlug.

Eine Viertelstunde später, in der 30. Minute, hätte der FCM die Partie eigentlich auf 2:0 stellen müssen, als erneut Atik derjenige war, der Bell Bell auf der linken Seite mit einem starken Pass in Szene setzte. Castaignos konnte dessen flache Hereingabe nicht erreichen, dafür stand Amaechi am zweiten Pfosten bereit, der den Ball aus spitzem Winkel nur an den Pfosten setzte.

Dass Magdeburg nicht in der Lage war, die Führung zu erhöhen, war das größte Ärgernis in der ersten Halbzeit. Der Halbzeitstand von 1:0 entsprach kaum der Realität. Der FCM hatte seine Gäste aus dem Rheinland im Verlauf der ersten Hälfte teilweise überlegen dominiert.