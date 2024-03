1. FCM bestraft sich selbst und verliert!

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg bleibt gegen den 1. FC Nürnberg torlos und wird spät durch den 18-jährigen Uzun bestraft. Trotz drückender Überlegenheit in der zweiten Halbzeit steht Blau-Weiß an einem bitteren Samstagabend ohne Punkte da und verliert 0:1 (0:0).

Alexander Nollenberger (26, l.) rückte in die Startformation. Ihn hatten wohl die Wenigsten als Ersatz für Luca Schuler (24) erwartet. © Swen Pförtner/dpa

FCM-Trainer Titz überraschte gegen Nürnberg. Castaignos oder Ceka für den rotgesperrten Schuler in der Startelf? Denkste! Nollenberger erhielt den Vorzug, ersetzte Schuler positionsgetreu.

Drückend überlegen trat der FCM trotzdem auf. Zunächst. Bis zur 25. Minute hatten sich die Franken FCM-Schlussmann Reimann, der sein 100. Pflichtspiel absolvierte, nicht genähert. Danach kamen die Gäste ins Spiel, trafen zweimal innerhalb kürzester Zeit, standen aber auch zweimal im Abseits.

Ansonsten tat sich nicht viel. Nach einem vielversprechenden Start in das Top-Spiel der 2. Bundesliga gab es kaum nennenswerte Torchancen.

Nach angemessener Nachspielzeit von einer Minute ging es zur Halbzeit in die Kabine. Viel war noch nicht los an einem kühlen Samstagabend in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt.