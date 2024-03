Topspiel gegen Nürnberg: FCM-Coach Titz fordert Änderung des Regelwerks

Magdeburg - Club gegen "Glubberer": Unter Flutlicht fordert der FCM den FCN am morgigen Samstag zum 6-Punkte-Spiel. Müde zwei Zähler trennen die Mannschaften in der Tabelle. Luca Schuler (24) wird rotgesperrt nicht zur Verfügung stehen. Luc Castaignos (31) oder Jason Ceka (24) könnten ihn ersetzen.

Obwohl Schuler dem FCM nur in einer Partie fehlen wird, was nach Glatt-Rot zweifellos als milde Strafe betrachtet werden kann, bleibt es für Titz unverständlich, warum "eine weitere Bestrafung im Nachgang nicht zurückgerufen" wird, wenn eindeutig ersichtlich ist, dass es sich um einen Fehler des Schiedsrichters handelt.

Ganz schwache zweite Hälfte im Hinspiel in Franken. Luc Castaignos (31, r.) wurde nach Spielende von Nürnbergs Florian Flick (23, l.) getröstet. © Ulrich Gamel/kolbert-press/dpa

In der Startaufstellung standen sowohl Ceka als auch Castaignos zuletzt am 20. Spieltag im Heimspiel gegen Kiel, als der FCM buchstäblich in letzter Sekunde einen Punkt einfahren konnte. Für beide Spieler wäre es somit ein kleines "Comeback" in der Anfangsformation.

Wer gegen den FCN das Vertrauen erhält, bleibt abzuwarten. Sicher ist indes, dass die Mannschaft anders auftreten wird als beim 0:1 im Hinspiel, das Blau-Weiß in der zweiten Halbzeit durch einen erschreckend schwachen Auftritt verschenkt hatte.

Titz konnte damals keine Erklärung für das "andere Gesicht" seiner Männer abgeben, äußerte aber für die kommende Partie, wie wichtig es sei, "von Beginn an das eigene Spiel aufzuziehen".

Für den FCM ist positiv, dass Nürnberg verletzungsbedingt weiterhin nicht auf Felix Lohkemper (29) zurückgreifen kann, der in den letzten beiden Auftritten drei Treffer für die "Glubberer" gegen Magdeburg erzielen konnte.