1. FCM: Das war wieder nichts! Zweiter Test geht in die Hose

Side (Türkei) – Im zweiten Testspiel des Trainingslagers im türkischen Side wollte der FCM es besser machen als in der vorangegangenen Partie gegen Dynamo Dresden . Überzeugen konnten die Magdeburger aber auch gegen Sepsi OSK nicht. Nach insgesamt viermal 30 Minuten Spielzeit stand eine 1:2-Niederlage zu Buche. Ein erneut eher enttäuschender Auftritt der Blau-Weißen.

Brachte seinen Unmut im Spiel gegen die Rumänen lautstark zum Ausdruck. Baris Atik (29) war mit dem Auftreten seiner Kollegen im Testspiel nicht einverstanden. © Swen Pförtner/dpa

Dabei hatten die Elbestädter im Duell mit dem rumänischen Erstligisten früh die Chance, mit 1:0 in Führung zu gehen. Nach einer präzisen flachen Hereingabe von Ito war es Castaignos, der etwas kläglich aussehend nur in der Lage war, den Ball aus kurzer Distanz über die Latte zu drücken.

Es folgte eine Anfangsphase, die durch viele einfache Patzer geprägt war, darunter Abspielfehler, missglückte Dribblings und Stockfehler, was dem Spiel einen klassischen Testspiel-Charakter verlieh.

Erfreulich war zu Beginn allerhöchstens, dass Hugonet nach seinen 60 Minuten Spielzeit gegen Dynamo erneut auf dem Platz stehen konnte und scheinbar immer näher an vollständige Einsätze für die Rückrunde kommt.

Dass Magdeburg auch in diesem Spiel nicht umsetzen konnte, was man sich vorgenommen hatte, brachte Atik nach einigen gespielten Minuten zum Ausdruck, als er lautstark über den Platz schrie: "Schnell spielen, schnell“, womit er seine Kollegen ganz offensichtlich zu mehr Engagement animieren wollte.

Engagement wurde daraufhin beinahe prompt gezeigt, allerdings durch den Gegner aus Rumänien, der einen Ballverlust von Ito in der eigenen Hälfte clever zu nutzen wusste, indem ein schneller Steckpass in die Spitze die 1:0-Führung in der 14. Minute zur Folge hatte.

Trotz des ersten Treffers entwickelte sich kein sehenswertes Spiel. Beide Mannschaften schienen sich auf Mittelfeldgeplänkel geeinigt zu haben, weshalb der Treffer durch Bockhorn inmitten der zweiten 30 Minuten vollkommen aus dem Nichts fiel. Der Außenverteidiger bekam urplötzlich viel Platz auf der rechten Seite, konnte seinen Gegenspieler geschickt auf Distanz halten und war im Glück, als seine halbhohe Hereingabe durch einen gescheiterten Klärungsversuch des rumänischen Abwehrspielers den Weg zum 1:1 ins Tor fand.

Das 1:1 bedeutete gleichzeitig den "Pausenstand" nach 60 Minuten und einen Komplettwechsel der gesamten ersten Elf durch FCM-Trainer Titz.