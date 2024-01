1. FCM: Rückkehrer Müller schwärmt vom Club und will führen

Magdeburg – Am kommenden Sonntag wird Tobias Müller (29) mit dem 1. FC Magdeburg sein Pflichtspiel-Debüt nach seiner Rückkehr Anfang Januar geben. Im Vorfeld äußerte sich der ehemalige Kapitän der Elbestädter positiv über den "herzlichen Empfang" und betonte, dass das vorrangige Ziel der Rückrunde darin bestehe, "den Abstand nach unten schnellstmöglich zu vergrößern", um gar nicht erst in unruhiges Fahrwasser zu geraten.

Im Paderborn-Trikot war es für Tobias Müller (29) nach eigener Aussage kein schönes Erlebnis, in Magdeburg aufzulaufen. Am kommenden Sonntag steht der 29-Jährige wieder auf der richtigen Seite und will alles für einen siegreichen Auftakt geben. © David Inderlied/dpa

Der 29-Jährige versucht zwar derzeit, dem obligatorischen Einstandssingen vor den neuen (alten) Teamkollegen zu entkommen, konnte jedoch gegenüber den Pressevertretern, die ihn in der Medienrunde begrüßen durften, von der ersten Sekunde an den Eindruck vermitteln, dass er wieder genau dort ist, wo er hingehört – nämlich beim FCM. Auch wenn er hier noch seine Gesangstalente unter Beweis stellen muss.

Der Kontakt zum Verein ist niemals abgerissen. Sowohl mit Trainer Titz (52) als auch mit Sportchef Schork (66) hat er sich über seine gesamte Zeit in Paderborn weiterhin ausgetauscht.



Die Partien der Blau-Weißen hat er höchstens verpasst, wenn er selbst gerade auf dem Platz stehen musste. "In den Spielen, die ich gesehen habe, hat man erkannt, dass man sich vor keinem Gegner verstecken muss", konnte der Verteidiger daher sofort optimistisch zu verstehen geben. Für ihn steckt eine "enorme Qualität" im Kader, die dafür sorgt, dass "auf jeder Position ein guter Konkurrenzkampf herrscht".

Individuelle Patzer, die in der Hinrunde zu zahlreichen Punktverlusten geführt haben, sollen in der zweiten Saisonhälfte endgültig der Vergangenheit angehören. Fehler würden zwar "weiterhin passieren", der Unterschied müsse jedoch sein, dass ein Mitspieler in der Lage ist, "den Fehler noch auszubügeln". Dafür sollte die Mannschaft auch im eigenen Ballbesitz "defensiv denken" und nicht zu stürmisch agieren.

Ob das Trainingslager trotz dürftiger Testspiel-Bilanz dazu beitragen konnte, ließ der gebürtige Baden-Württemberger offen. Er sprach lediglich davon, dass man in der Türkei "ein Stück weit zusammenrücken" konnte und an "Feinheiten" gearbeitet habe.