Nach eineinhalb Jahren: Ex-Kapitän Tobias Müller kehrt zum 1. FC Magdeburg zurück!

"Es hat sich kurzfristig die Möglichkeit ergeben, unseren ehemaligen Kapitän Tobias Müller wieder nach Magdeburg zurückzuholen. Deshalb freuen wir uns, dass wir es realisieren konnten und Tobias wird sicherlich zur Stabilität unserer Defensive beitragen", sagte der Geschäftsführer Sport, Otmar Schork. Trainer Christian Titz, der am Neujahrstag seinen Vertrag vorzeitig verlängert hatte, lobt Müller.

Der Fußball-Zweitligist meldete am Dienstag die Verpflichtung zum Auftakt.

Müller fliegt am Donnerstag mit seinem neuen Team ins Trainingslager in die Türkei. Bis zum 13. Januar sollen in der Region Belek neben zahlreichen Trainingseinheiten auch Testspiele ausgetragen werden. Gegner und Termine sind bislang noch nicht bekannt.