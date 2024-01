FCM-Umbau: Keeper Dominik Reimann zeigt auf, was sich ändern muss!

Magdeburg - Schon in der Hinrunde hatte Dominik Reimann (26) deutlich zu verstehen gegeben, dass die Mannschaft so oft wie möglich die Null halten müsse. Der Sieg über Wiesbaden markierte indes erst das dritte Spiel ohne Gegentor für den FCM in dieser Spielzeit. Was sich jetzt ändern wird, damit noch einige weiße Westen für den Keeper hinzukommen, verriet er in der gestrigen Medienrunde.