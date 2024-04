1. FCM: Ungebremst im Tabellenkeller! Falsches Spielsystem?

Drei Gegentore im eigenen Stadion sprechen eine deutliche Sprache. Vor allem in der ersten Hälfte erinnerte zu viel an die historische Pleite beim KSC , wo der FCM über weite Strecken wie eine Amateurmannschaft aussah.

Durchschaubar. Die Niedersachsen mussten nicht viel tun, liefen nur hoch an, setzten den FCM unter Druck, wollten Fehler provozieren. Den Ball wollten sie gar nicht haben. Den überließen sie Magdeburg gerne.

Die FCM-Defensive ist nicht stabil. Daran änderte auch die Rückkehr von Abwehrchef Tobias Müller (29, r.) nichts, der zu allem Übel entscheidend am ersten Gegentreffer beteiligt war. © Swen Pförtner/dpa

Zu viele Spiele hat der FCM aufgrund eigener Fehler bereits aus der Hand gegeben, zu viele Punkte liegen gelassen.

Warum so stur an einem System festgehalten wird, das so oft schon den Eindruck vermittelte, die Spieler zu überfordern, bleibt unerklärlich.

Dreimal hatte Hannover zuvor nur unentschieden gespielt, davor gegen Schlusslicht Osnabrück verloren. In Magdeburg fanden die Hannoveraner ihren Aufbaugegner.



Zweifellos zeigte 96 eine gute Auswärtspartie, nur ließ der FCM es zu. Nach eigenem Belieben durften die Gäste aufspielen - hatten 90 Minuten lang alles im Griff.

Titz sprach von "Spielkontrolle", die seiner Mannschaft in den letzten Partien fehlte. "Ein Punkt, den wir schnellstmöglich abstellen müssen", bilanzierte er mit Aussicht auf die nächsten Wochen. Wirklich vielversprechend klang das leider nicht.

Die kommende Partie in Elversberg wird richtungsweisend. Siegen ist Pflicht.