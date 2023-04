30 Spiele, 29 Tore: Kommt dieser Stürmer jetzt zum 1. FC Magdeburg?

Magdeburg - Stürmer Noel Futkeu (20) trainiert derzeit bei ETB Schwarz-Weiß Essen, doch sein Vertrag läuft schon bald aus. Zu welchem Verein er wechselt, steht in den Sternen. Könnte sich der 20-Jährige für den 1. FC Magdeburg entscheiden?

Noel Futkeu (20) könnte schon bald vom ETB Schwarz-Weiß Essen zum 1. FC Magdeburg wechseln. © IMAGO/Otto Krschak

Futkeu spielt derzeit unglaublich erfolgreich in der Essener Oberliga: In 30 Matches traf er satte 29 Tore. Ab Juli dieses Jahres soll der Torjäger aber in eine neue Mannschaft wechseln.

Viele Vereine hatten bis dato Interesse an dem Kicker gezeigt, darunter unter anderem Fortuna Düsseldorf II oder FC Schalke 04 II. Außerdem hatte Noel Futkeu ein Testspiel bei Twente Enschede, die Niederländer sagten ihm dann jedoch ab. Nun soll aber endlich die Entscheidung für seinen Nachfolgerverein gefallen sein.

Laut dem Onlineportal RevierSport soll sein Wechsel zum 1. FC Magdeburg sogar schon so gut wie beschlossen sein. Ein Dreijahresvertrag bis 2026 soll auf dem Tisch liegen, mit optionalen Vertragsverlängerungen.

Denkbar scheint der Wechsel allemal - immerhin würde er auf dem Trainingsplatz auf alte Bekannte treffen. Unter Cheftrainer Christian Titz hatte Futkeu bereits beim Rot-Weiß-Essen trainiert. Auch mit seinen Ex-RWE-Teammates Daniel Heber und Amara Condé wäre er dann wieder vereint.