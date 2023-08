Ab zur Jahnelf: Gelingt dem 1. FC Magdeburg der zweite Saisonsieg im Pokal?

Magdeburg – Seit der Saison 2017/18 kam der 1. FC Magdeburg nicht über die 1. Runde im DFB-Pokal hinaus. Am kommenden Montagabend um 18 Uhr wartet mit Jahn Regensburg ein vermeintlich leichter Gegner. Es könnte ein perfekter Pokalabend werden.

Im Training am Mittwoch ließ er viele Überzahlsituationen mit direktem Zug zum Tor üben. Insgesamt war das FCM-Training in dieser Woche extrem auf Beweglichkeit und Tempo im Torabschluss ausgelegt.

Nach dem verdienten Heimsieg gegen Braunschweig können die Magdeburger mit breiter Brust nach Regensburg reisen. Für den Zweitliga-Absteiger hieß es am ersten Spieltag der 3. Liga nur 1:1-Unentschieden gegen Unterhaching.

FCM-Neuzugang Julian Pollersbeck (28) wird vermutlich auch im Pokal keine Einsatzzeit erhalten. Rotation ist nicht geplant. © Andreas Gora/dpa

Grund den Kader durchzuwechseln oder Ersatztorhüter Julian Pollersbeck (28) eine Einsatzgarantie zu geben, wie es bei anderen Vereinen in Pokalwettbewerben üblich geworden ist, sieht FCM-Trainer Titz nicht.

In Regensburg werde die "bestmögliche Mannschaft" auf dem Platz stehen, legte er sich fest. Personelle Veränderungen werden daher nicht zu erwarten sein.

In der Liga sei die Mannschaft gegen Braunschweig bereits viel geduldiger gewesen, als noch im Auswärtsspiel bei Wehen Wiesbaden. "Wir müssen den Gegner in Bewegung halten und konsequent im Gegenpressing agieren", erklärte der FCM-Trainer. Gegen Braunschweig war das schon erkennbar. In Regensburg soll es noch besser werden.

Das Weiterkommen im DFB-Pokal sei für den 1. FC Magdeburg auf mehreren Ebenen "enorm wichtig", schilderte Titz und garantierte, dass seine Mannschaft "gut vorbereitet sein wird".