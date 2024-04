Abstiegskost in Perfektion! Dieses Spiel war definitiv nicht zweitligatauglich

Elversberg - Was war denn bitte schön das? Die SV Elversberg und der 1. FC Magdeburg haben am Samstagnachmittag ein Zweitligaspiel zum Vergessen abgeliefert. Die beiden abstiegsbedrohten Klubs waren offensiv über weite Teile quasi gar nicht existent. Das 0:0 war die logische Folge.

Immerhin die mitgereisten Magdeburg-Fans machten über die gesamte Spielzeit Betrieb. Davon hätte sich Mannschaft eine Scheibe abschneiden können. © Silas Schueller/DeFodi Images/dpa

Dabei hatte sich gerade der FCM viel vorgenommen. Trainer Christian Titz stellte nach zuletzt drei Pleiten extra sein System um.

Doch es passierte zunächst gar nichts. Beide Teams mit teils haarsträubenden Ballverlusten im Mittelfeld, überhaupt keiner Idee in der Offensive und noch weniger Energie in den Zweikämpfen. So spielen Absteiger.

Es dauerte 27(!) Minuten bis zum ersten Torschuss. Elversbergs Jannik Rochelt zog von der rechten Strafraumgrenze aus ab. Dominik Reimann im Kasten der Gäste musste aber nur richtig stehen, um abzuwehren.

Danach passierte weiterhin fast gar nichts mehr. Das Angriffsspiel der Blau-Weißen, das den Klub vor ein paar Monaten noch auszeichnete, hat sich offenbar in Luft aufgelöst.

Weil auch die Gastgeber keine Ahnung hatten, was sie mit der Kugel anstellen sollten, ging es ohne Treffer in die Kabinen.