Ex-Magdeburger Onaiwu: "Schwerste Zeit meiner Karriere"

Magdeburg - Seit Dienstag hat der Ex-Magdeburger Ado Onaiwu (30) einen neuen Klub. Zukünftig wird er wieder in seiner Heimat, bei den Urawa Red Diamonds in Japan, wo er schon in der Vergangenheit gespielt hat, auflaufen. Bei seiner Vorstellung spricht er über persönliche Aspekte und seine Zeit beim 1. FC Magdeburg .

Beim FCM kam Ado Onaiwu (30, l.) nur in vier Ligaspielen zu Einsätzen. © Uli Deck/dpa

Nach dem Wechsel zu den Elbestädtern startete die Saison für den 30-Jährigen zunächst noch akzeptabel, doch schon nach vier Ligaspielen spielte der Japaner keine Rolle mehr. Seit dem fünften Spieltag kam Onaiwu auf keine einzige Minute in der Profimannschaft, sodass sein Vertrag im Winter einvernehmlich aufgelöst wurde.

Bei seiner Vorstellung beim neuen Team hatte er deutliche Worte. Es war die "schwerste Zeit" seiner Karriere, denn er "bekam einfach keine Spielzeit". Auch der Trainerwechsel hatte nichts an seiner Situation geändert. Dennoch: Onaiwu war stets Teil des Trainings und betont, dass er sich abseits der Pflichtspiele fit gehalten hat.

Schon 2017 hatte der damals 21-Jährige bei den Urawa Red Diamonds gespielt, allerdings kam er auch dort kaum auf Minuten. Das soll sich jetzt ändern: "Ich bin glücklich, hier in meiner Heimat noch einmal diese Chance bekommen zu haben."