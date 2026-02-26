Duell gegen KSC: Erster FCM-Heimsieg seit November?

Magdeburg - Vor dem Duell zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem Karlsruher SC erwartet uns eine sehr interessante Ausgangslage: Auf der einen Seite steht die desaströse Heimbilanz der Elbestädter, auf der anderen Seite hat der KSC nur eins der vorigen sieben Auswärtsspiele gewinnen können.

Das Hinspiel verlor der 1. FC Magdeburg auswärts mit 0:1. © Uli Deck/dpa

Die Leistungen der Elbestädter auf dem eigenen Rasen lassen bekanntermaßen deutlich zu wünschen übrig. Zwei Siege in elf Heimspielen, auch FCM-Coach Petrik Sander (65) weiß, dass das zu wenig ist, und sprach das Problem auch auf den Pressekonferenzen schon offen an.

Mit dem Karlsruher SC kommt jetzt eine gute Möglichkeit, diese Heimbilanz etwas aufzupolieren. Die Baden-Württemberger haben durch den Sieg gegen Kiel (3:1) am vergangenen Wochenende zwar etwas Aufschwung, doch davor kriselte es. Besonders auswärts.

Mit zwei Siegen, vier Unentschieden und sechs Niederlagen steht die Mannschaft von Christian Eichner (43) auf Platz 16 der Auswärtstabelle, wobei sie bei einer Niederlage sogar auf den letzten Rang abrutschen könnten. Der letzte Sieg vor fremder Kulisse ereignete sich beim Rückrundenauftakt in Münster, den der KSC mit 2:0 gewinnen konnte.