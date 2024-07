Posse um FCM-Mittelfeldspieler beendet! Ahmet Arslan wechselt in die 3. Liga

Arslan besaß in Magdeburg ursprünglich einen Vertrag bis Ende Juni 2025, der nun vorzeitig aufgelöst wurde. Beim Club brachte er es nur auf neun Spiele in der 2. Bundesliga, in denen er zwei Tore schoss und eine Vorlage gab.

Zuletzt war Arslan an Dynamo Dresden ausgeliehen. © Lutz Hentschel

Im Winter war er mit großen Hoffnungen nach Dresden zurückgekehrt, doch er verpasste mit den Schwarz-Gelben nicht nur den Aufstieg in die 3. Liga, sondern blieb ohne jeglichen Torerfolg.

Nun will er in Essen neu durchstarten. "Ich bin sehr froh, nun an der Hafenstraße spielen zu können. Ich habe richtig Lust auf diese Aufgabe hier bekommen. Das letzte Jahr ist für mich persönlich nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Umso mehr freue ich mich jetzt darauf, hier anpacken und der Mannschaft helfen zu können", meint Arslan selbst zu seinem Wechsel.

Damit bleibt er in der 3. Liga. Dynamo Dresden hatte nach der Leihe sogar eine Kaufoption für Arslan besessen, zog diese nach einer eher enttäuschenden Rückkehr aber nicht.

Nun werden sich Arslan und die SGD Mitte Oktober wieder gegenüberstehen. Mit seinem neuen Verein hat er gleich einen Knallerauftakt. Am kommenden Samstag empfängt Essen Aufsteiger Alemannia Aachen (14 Uhr) an der Hafenstrasse.