Arslan nicht im Kader! Steht die Rückkehr zu Dynamo Dresden kurz bevor?

Eine Woche zuvor hatte er mit der SGD beim 1:4 in Meppen den Aufstieg verspielt, weinte bittere Tränen. Tränen in den Augen hatte dann auch der eine oder andere Fan als Arslan im Sommer ausgerechnet vom 1. FC Magdeburg verpflichtet wurde.

Mit unglaublichen 25 Toren in 36 Spielen sicherte er sich die Torjägerkanone der Liga. Unvergessen jedoch, das tieftraurige Gesicht, das er am letzten Spieltag gegen den VfL Oldenburg machte, als ihm die Trophäe überreicht wurde.

Am Sonntag stand der Offensivspieler beim Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig nun nicht einmal mehr im Kader! Steht der Wechsel zum Klub aus der 3. Liga also kurz bevor?

Dynamo-Trainer Markus Anfang (49, r.) würde Ahmet Arslan (29, l.) lieber heute als morgen wieder in seinem Team sehen. © Lutz Hentschel

Dynamo besaß damals nicht die Entscheidungshoheit, konnte aus juristischen Gründen die Kaufoption nicht ziehen und so lag das Transferrecht bei Holstein Kiel, von wo Arslan zu Dynamo nur ausgeliehen war.

Nun hat Magdeburg, die den Goalgetter für 400.000 Euro kauften, die Zügel in der Hand. Die Rede ist von einer Leihe zu Dynamo, da man trotz enttäuschender Monate Arslan nicht verkaufen will.

Doch bevor der Weg für den verlorenen Sohn zu Dynamo frei ist, müssen die Schwarz-Gelben den Deal mit Oliver Batista Meier (22) über die Bühne bringen.

Er soll zu einem Verein in der 2. Bundesliga verkauft werden, dann käme der Arslan-Deal wohl zustande.

In Magdeburg kam Arslan in der Liga nur neun Mal zum Einsatz, schoss dabei zwei Tore. Das letzte Mal durfte er am 25. November beim VfL Osnabrück in der Nachspielzeit für sechs Minuten ran. Im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf (1:2) kam er in der 81. Minute für Baris Atik aufs Feld.

Waren das seine letzten offiziellen Spielminuten für den FCM?