Liebesgeflüster! Läuft da was zwischen Dynamo und Arslan?

Belek (Türkei) - Bahnt sich hier etwas an, was viele hoffen? Es ist sicher nur ein Wunschdenken, aber so wie Ahmet Arslan (29) seinen ehemaligen Mitspielern vor dem 2:2 von Dynamo gegen Magdeburg im Camp in Belek (Türkei) in die Arme fiel, wie er sie herzte und wie Dynamo-Coach Markus Anfang (29) über ihn sprach, wer weiß. Diese Liebe ist nicht erloschen.