Aufstieg verspielt: Kommt jetzt die letzte Partie mit Titz als Magdeburg-Coach?

Magdeburg - Seit letztem Wochenende ist klar, dass der 1. FC Magdeburg auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga spielen wird. Das 1:2 beim SC Paderborn machte alle Aufstiegsträume zunichte. Gedanklich ist der Klub trotz einer noch ausstehenden Partie gegen Düsseldorf am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) schon in der Planung für die nächste Saison.