"Bin froh, dass ich wieder spielen durfte": Hugonet mit starkem Startelf-Comeback

Magdeburg - In den letzten Wochen hatte er beim 1. FC Magdeburg seinen Stammplatz verloren und war zeitweise sogar nur dritte Kraft in der Innenverteidigung, am Wochenende konnte er dann gegen Hertha BSC endlich wieder zeigen, was ihn so wichtig macht. Die Rede ist natürlich von Jean Hugonet (26).

Mit 58 angekommenen Pässen gegen Hertha BSC hat Jean Hugonet (26) auf dem Platz den besten Wert gehabt. © Andreas Gora/dpa

Anfang März machte der 26-Jährige gegen die SV Elversberg sein letztes Spiel über 90 Minuten, seitdem reichte es für Hugonet entweder nur für kurze, oder gar keine Einsätze. Beim Heimspiel gegen Hertha BSC am letzten Wochenende war es dann endlich wieder so weit. Dadurch, dass Tobias Müller (31) weiterhin verletzt war, rückte Hugonet in die Innenverteidigung.

"Ich bin froh, dass ich wieder spielen durfte, vor allem bei dieser tollen Kulisse", sagte der gebürtige Pariser im Anschluss der Partie beim vereinsinternen Interview. "Ich glaube, ich habe vier Kilo verloren, aber ich trinke einfach ein bisschen Wasser", schmunzelte er.

Seine Leistung auf dem Platz durfte sich allemal sehen lassen. Der Franzose war mit 84 Ballberührungen der präsenteste Spieler auf dem Platz und auch eine Passgenauigkeit von 89 Prozent bei 65 gespielten Bällen unterstreicht seine mehr als respektable Leistung.