03.05.2026 15:40 Dritter Heimerfolg in Serie! FCM mit wichtigem Sieg gegen die Alte Dame

Der FCM zeigte gegen Hertha BSC eine extrem couragierte Leistung und darf sich durch den 1:0-Erfolg über Tabellenplatz 14 freuen.

Von Thorben Latzel

Magdeburg - Wichtiger Sieg im Abstiegskampf! Der 1. FC Magdeburg agierte gegen Hertha BSC extrem konzentriert, lassen hinten nichts zu und zeigen sich vorne eiskalt. Die Mannschaft von Petrik Sander darf durch den 1:0-Erfolg (0:0) gegen die Alte Dame bereits den dritten Heimsieg in Folge feiern.

Beide Mannschaften kamen in Hälfte eins nicht in einen Spielfluss. © Julius Frick/dpa Der Beginn in dieses stimmungsgeladene Zweitligaspiel versprach gleich mal einiges. Durch die erste Herthaner Ecke in der zweiten Minute kam der Ex-Magdeburger Luca Schuler zum Kopfball, der vor der Linie allerdings noch unfreiwillig von Mitspieler Cuisance geblockt wurde. Ob Reimann an die Kugel noch rangekommen wäre, bleibt fraglich. Im Nachgang dieser Chance wurden die gefährlichen Szenen im Strafraum immer seltener. Die Magdeburger hatten durch Fernschüsse von Atik (6.), Ulrich (29.) und Michel (39.) zwar gute Möglichkeiten, doch bei allen drei Versuchen fehlte die letzte Genauigkeit, sodass die Null auf der Anzeigetafel stehen blieb. Viele Szenen spielten sich im Mittelfeld ab und keine der beiden Mannschaften kam so wirklich in einen Spielfluss. Hertha tat sich in der Vorwärtsbewegung extrem schwer und Magdeburg schaffte es in Hälfte eins nicht, Top-Torjäger Mateusz Zukowski ins Spiel zu bringen. Folgerichtig ging es mit einem 0:0 in die Pause.

FCM vor dem Tor eiskalt!

Der FCM machte der Berliner Offensive das Leben in Hälfte zwei extrem schwer. © Julius Frick/dpa Die Gäste aus Berlin starteten dann etwas druckvoller in die zweiten 45 Minuten, doch es waren die Elbestädter, die zuerst jubeln durften: Nollenberger ließ seinen Gegenspieler auf außen mit einem Haken aussteigen und flankte dann scharf in die Mitte. Die Flanke konnte der Berliner Keeper nur nach vorne abprallen lassen, wo Ulrich den Abstauber im Tor unterbrachte und die Zuschauer in Ekstase versetzte. Gute fünf Minuten später dann die Riesenchance für die Berliner! Sie kombinierten sich auf links gut durch, sodass Schuler in den Rückraum auf Winkler gab, der aus spitzem Winkel auf einmal völlig frei auf Reimann zulief. Der Magdeburger Kapitän machte sich ganz breit und sorgte dafür, dass der FCM weiterhin in Führung blieb. Die Mannschaft von Petrik Sander blieb im weiteren Verlauf des Spiels extrem konzentriert. und überstand die Druckphase der Berliner, die in der Schlussphase immer offensiver, aber zu unkreativ agierten, um noch wirklich gefährlich werden zu können. 1. FC Magdeburg FCM-Akteur Laurin Ulrich im TAG24-Interview über seine Zukunft: "Ich fühle mich wohl" Und so blieb es nach einer couragierten und aufopferungsvollen Leistung bei diesem 1:0-Erfolg. Für den FCM ist es bereits der dritte Heimsieg in Folge, der den FCM auf Tabellenplatz 14 befördert.

Statistik zum Spiel vom 1. FC Magdeburg gegen Hertha BSC in der 2. Bundesliga

1. FC Magdeburg - Hertha BSC 1:0 (0:0) 1. FC Magdeburg: Reimann - Bockhorn, Mathisen, Hugonet, Musonda (88. Pesch) - Ulrich (82. Stalmach), F. Michel, Gnaka - Nollenberger (73. Hercher), Zukowski (88. Ahl-Holmström), Atik (88. Tachie) Hertha BSC: T. Ernst - Zeefuik (54. Eitschberger), Gechter, Marton Dardai, Karbownik - Cuisance, K. Sessa (68. Demme) - Winkler (85. Dudziak), Brekalo, Reese (68. Krattenmacher) - Schuler (68. Grönning) Schiedsrichter: Jarno Wienefeld (Hamburg) Tore: 1:0 Ulrich (61.) Gelbe Karten: Bockhorn (2), Hugonet (1) / Zeefuik (9), K. Sessa (5), Demme (4), Brekalo (2)