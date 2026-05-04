04.05.2026 12:46 "Hat eine unheimliche Bedeutung": FCM mit guten Karten im Kampf um den Klassenerhalt

Erleichterung pur bei den FCM-Akteuren! Die Elbestädter können mit dem 1:0-Sieg gegen Hertha BSC einen ganz wichtigen Schritt im Klassenerhalt machen.

Von Thorben Latzel

Magdeburg - Mit dem 1:0-Sieg gegen die Alte Dame aus Berlin macht der 1. FC Magdeburg einen extrem wichtigen Schritt in Sachen Klassenerhalt und steht mittlerweile auf Platz 14. Die FCM-Akteure zeigen sich nach dem Spiel erleichtert und blicken auf die kommende Phase.

Es ist das siebte Mal, dass Dominik Reimann (28, M.) und seine Magdeburger hinten die Null halten können. © Julius Frick/dpa "Dieser Sieg hat eine unheimliche Bedeutung. Wir wussten, dass wir unter sehr großem Druck standen, und das hat man in der Anfangsphase auch gemerkt", beschreibt FCM-Coach Petrik Sander den Beginn des Spiels. Es war zu spüren, dass beide Teams mit Respekt voreinander in dieses Duell gegangen waren. Auch wenn in Hälfte eins auf beiden Seiten nicht viel passierte, blieben die Magdeburger konzentriert und nutzten durch Laurin Ulrich dann die Gelegenheit, die sie bekamen. "Das ist dann auch wieder eine Qualität von uns, dass wir dann die Ruhe bewahren und auf unsere Chance lauern und warten", so Sander. Ihn freue es auch, dass neben Mateusz Zukowski mittlerweile auch Ulrich anscheinend regelmäßig trifft. Ob diese drei Punkte jetzt schon eine Vorentscheidung im Kampf um den Klassenerhalt sind, möchte Sander nicht beurteilen: "Mit so vielen Mannschaften, die in diesen Abstiegskampf involviert sind, kann sich das von Woche zu Woche immer verschieben, allerdings gehen die Wochen langsam aus. Wir haben es in der eigenen Hand und das ist von Vorteil." 1. FC Magdeburg "Gegen Hertha ein anderes Gesicht zeigen": FCM will den Rückschlag in Nürnberg abhaken Mit 36 Punkten stehen die Elbestädter aktuell auf Platz 14 und haben zwei Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ein weiterer Vorteil: Alle Teams, die unter dem FCM stehen, haben ein deutlich schwächeres Torverhältnis.

"Wichtiger Schritt in die richtige Richtung": 1. FC Magdeburg mit guten Karten