"Hat eine unheimliche Bedeutung": FCM mit guten Karten im Kampf um den Klassenerhalt
Magdeburg - Mit dem 1:0-Sieg gegen die Alte Dame aus Berlin macht der 1. FC Magdeburg einen extrem wichtigen Schritt in Sachen Klassenerhalt und steht mittlerweile auf Platz 14. Die FCM-Akteure zeigen sich nach dem Spiel erleichtert und blicken auf die kommende Phase.
"Dieser Sieg hat eine unheimliche Bedeutung. Wir wussten, dass wir unter sehr großem Druck standen, und das hat man in der Anfangsphase auch gemerkt", beschreibt FCM-Coach Petrik Sander den Beginn des Spiels. Es war zu spüren, dass beide Teams mit Respekt voreinander in dieses Duell gegangen waren.
Auch wenn in Hälfte eins auf beiden Seiten nicht viel passierte, blieben die Magdeburger konzentriert und nutzten durch Laurin Ulrich dann die Gelegenheit, die sie bekamen. "Das ist dann auch wieder eine Qualität von uns, dass wir dann die Ruhe bewahren und auf unsere Chance lauern und warten", so Sander. Ihn freue es auch, dass neben Mateusz Zukowski mittlerweile auch Ulrich anscheinend regelmäßig trifft.
Ob diese drei Punkte jetzt schon eine Vorentscheidung im Kampf um den Klassenerhalt sind, möchte Sander nicht beurteilen: "Mit so vielen Mannschaften, die in diesen Abstiegskampf involviert sind, kann sich das von Woche zu Woche immer verschieben, allerdings gehen die Wochen langsam aus. Wir haben es in der eigenen Hand und das ist von Vorteil."
Mit 36 Punkten stehen die Elbestädter aktuell auf Platz 14 und haben zwei Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ein weiterer Vorteil: Alle Teams, die unter dem FCM stehen, haben ein deutlich schwächeres Torverhältnis.
"Wichtiger Schritt in die richtige Richtung": 1. FC Magdeburg mit guten Karten
Torschütze Laurin Ulrich hatte schon vor der Partie im TAG24-Interview prophezeit, dass es ein ähnlicher Schlagabtausch wie in der Hinrunde wird. Das sollte sich bewahrheiten: "Es war ein Stück weit auf Augenhöhe, ähnlich wie im Hinspiel. Zwischenzeitlich hatte Hertha mehr Ballpassagen, dann auch wieder wir." Beim Treffer stand Ulrich nach eigenen Angaben "goldrichtig". Für die Stuttgarter Leihgabe ist es bereits der dritte Treffer im vierten Spiel.
Auch Schlussmann Dominik Reimann ist nach dem Spiel sichtbar erleichtert: "Man hat es in den Gesichtern gesehen und im Stadion gehört, wie wichtig der Dreier heute für uns war." Der Kapitän betonte gleichzeitig die kämpferische Leistung der eigenen Mannschaft, die sich über die gesamte Saison erstreckt.
Mittlerweile scheinen die Blau-Weißen auch zu so etwas wie einer Heimmacht heranzuwachsen. Dabei sah es auch in dieser Saison danach aus, als würde der FCM in der eigenen Probleme haben, denn bis zum Unentschieden gegen Darmstadt am 26. Spieltag (1:1) fuhren die Magdeburger erst zwei Heimsiege ein. "Das ist zum Glück nicht mehr so. Wir haben mit den Fans im Rücken eine sehr gute Wucht und die schaffen wir, auszuspielen", bewertet Reimann die aktuelle Heimform.
Die Zuversicht bezüglich des Klassenerhalts ist beim Magdeburger Torhüter nach wie vor gegeben: "Wir werden alles dafür tun und ich glaube, heute war ein sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung." Am nächsten Wochenende wartet auswärts Holstein Kiel, die den Klassenerhalt bereits geschafft haben.
Titelfoto: Julius Frick/dpa