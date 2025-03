Blau, weiß und ganz viel roter Pyro-Nebel: Hier brennt die Zweitliga-Hütte!

Besonders bei Eckbällen konnte Hannover Gefahr ausstrahlen. © Carmen Jaspersen/dpa

Neben dem Topspiel Paderborn gegen Köln galt der klare zweite Fokus der Heinz von Heiden Arena, in der es vor 42.500 Zuschauern zum Duell der punktgleichen Tabellennachbarn kam. Frage aller Fragen: Wer schaltet sich so richtig im Aufstiegsrennen ein und wer muss die Spitzenteams ziehen lassen?

Die Gastgeber, 2025 noch ohne Pleite und zuletzt zehnmal in Folge unbesiegt, konnten sich schnell Vorteile auf heimischem Geläuf erarbeiten, waren vor allem bei Ecken brandgefährlich und hatten dabei in der 4. Minute Glück, dass Phil Neumanns Kopfball an Dominik Reimann abprallte.

Die Stärke des auswärtsstärksten Zweitligateams blitzte in der ersten Halbzeit kaum auf. Die gefährlichsten Aktionen gehörten Martijn Kaars mit einem laschen Schuss (7.) und Baris Atik, der am Pfosten vorbeischoss (22.).

Tief durchatmen mussten die 5000 mitgereisten FCM-Fans in der 38. Minute. Erneut nach einer gut getretenen Ecke konnte Daniel Heber in höchster Not vorm einschussbereiten Jannik Rochelt klären.