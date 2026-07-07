Zeitgenaue Ansetzung der ersten Spieltage steht fest: So startet der FCM in die Saison

Magdeburg - Nachdem vor einigen Tagen bereits der Spieltag veröffentlicht wurde, hat die Bundesliga nun auch die zeitgenaue Ansetzung für die ersten beiden Partien mitgeteilt. Der 1. FC Magdeburg beginnt die Zweitligasaison 2026/27 mit zwei Samstagsspielen.

In der letzten Saison verlor der FCM das Auftaktspiel gegen Braunschweig zu Hause mit 0:1. © Andreas Gora/dpa

Für die Elbestädter geht es im Auftaktspiel einmal mehr gegen die Eintracht aus Braunschweig. Die Heimfans dürfen sich über eine recht attraktive Ansetzung freuen, das Duell findet nämlich am Samstag, dem 8. August, um 13 Uhr statt.

Und auch das erste Auswärtsspiel, das die Magdeburger beim VfL Osnabrück austragen werden, findet eine Woche später am Samstag, dem 15. August, um 13 Uhr, statt. Diese Terminierung ist besonders für die Auswärtsfahrer von Vorteil, auch wenn zwischen Magdeburg und Osnabrück "nur" knapp 300 Kilometer liegen.

Bis zu diesen ersten beiden Terminen wird sich beim FCM auch personell noch einiges tun. Aktuell befinden sich die Elbestädter in Bayern und bereiten sich in ihrem Trainingslager auf die neue Saison vor.