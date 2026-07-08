Ein neues und ein bekanntes Gesicht: Doppeltransfer für den FCM
Magdeburg - Die Optimierung des Kaders geht beim 1. FC Magdeburg munter weiter. Am Dienstagabend ließen die Elbestädter per Pressemitteilung gleich zwei neue Transfers verkünden. Mit dabei auch ein bekanntes Gesicht.
Einer der beiden Zugänge ist nämlich Moritz-Broni Kwarteng (28). Von Januar 2022 bis Juli 2023 stand der 28-Jährige bereits bei den Elbestädtern unter Vertrag, zuletzt spielte er für den VfL Bochum und schaffte es in den letzten Jahren im Ruhrgebiet unter anderem auf 18 Bundesliga-Einsätze.
Zuletzt kam der Offensivakteur beim VfL allerdings nur noch bedingt zum Einsatz. Anfang der Saison hatte er mit Außenbandproblemen zu kämpfen und verpasste dadurch den Sprung in die Startelf. In der Folge musste Kwarteng sich dann hauptsächlich mit Joker-Einsätzen zufriedengeben. Das soll sich beim FCM jetzt allerdings ändern.
"Allein der Gedanke, bald wieder in Magdeburg zu Hause zu sein, macht mich unglaublich glücklich. Als sich die Möglichkeit ergeben hat, zurückzukehren, musste ich deshalb keine Sekunde überlegen. Ich freue mich riesig darauf, bald wieder vor unseren Fans in der Avnet Arena aufzulaufen", sagte der gebürtige Stuttgarter zu seiner Rückkehr in die Landeshauptstadt.
Auch bei Kwarteng hat das Trainerteam rund um Petrik Sander (65) den großen Vorteil der Variabilität. In der vergangenen Saison agierte der 28-Jährige sowohl auf beiden Flügeln als auch im offensiven Mittelfeld.
Geballte Erfahrung in der FCM-Verteidigung
Damit jedoch nicht genug, denn auch in der Verteidigung kann der 1. FC Magdeburg nachlegen. Mit dem Transfer von Paul Jaeckel (27) sichert sich der FCM die Dienste eines sehr erfahrenen Spielers. In seiner bisherigen Karriere absolvierte Jaeckel bereits 49 Bundesligapartien und 118 Spiele in der 2. Liga. Während seiner Zeit bei Union Berlin stand Jaeckel sogar dreimal in der Champions League auf dem Rasen.
Der gebürtige Eisenhüttenstädter kommt vom Absteiger aus Münster an die Elbe. Bei Preußen stand er in 27 Saisonspielen in der Startelf und war eine der Stützen in der Innenverteidigung. Für den FCM bieten sich nach dem Abgang von Marcus Mathisen (30) nun einige Optionen in der Verteidigung an.
Auch Sportdirektor Peer Jaekel (44) freut sich auf den Neuzugang: "Paul ist uns allen sehr gut bekannt, weil wir in der Vergangenheit oftmals gegen ihn gespielt haben. Er überzeugt vor allem durch seine Athletik und sein Aufbauspiel. Darüber hinaus bringt er mit seiner Präsenz sowohl defensiv als auch offensiv wichtige Qualitäten mit."
Für den FCM ist auch der finanzielle Aspekt bei Jaeckel von Vorteil. Dadurch, dass sein Vertrag bei Preußen Münster ausgelaufen war, kommt der 27-Jährige ablösefrei in die Ottostadt.
Titelfoto: 1. FC Magdeburg