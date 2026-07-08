Ein neues und ein bekanntes Gesicht: Doppeltransfer für den FCM

Magdeburg - Die Optimierung des Kaders geht beim 1. FC Magdeburg munter weiter. Am Dienstagabend ließen die Elbestädter per Pressemitteilung gleich zwei neue Transfers verkünden. Mit dabei auch ein bekanntes Gesicht.

Bereits von 2022 bis 2023 war Moritz-Broni Kwarteng (r., 28) Teil des FCM. © 1. FC Magdeburg

Einer der beiden Zugänge ist nämlich Moritz-Broni Kwarteng (28). Von Januar 2022 bis Juli 2023 stand der 28-Jährige bereits bei den Elbestädtern unter Vertrag, zuletzt spielte er für den VfL Bochum und schaffte es in den letzten Jahren im Ruhrgebiet unter anderem auf 18 Bundesliga-Einsätze.

Zuletzt kam der Offensivakteur beim VfL allerdings nur noch bedingt zum Einsatz. Anfang der Saison hatte er mit Außenbandproblemen zu kämpfen und verpasste dadurch den Sprung in die Startelf. In der Folge musste Kwarteng sich dann hauptsächlich mit Joker-Einsätzen zufriedengeben. Das soll sich beim FCM jetzt allerdings ändern.

"Allein der Gedanke, bald wieder in Magdeburg zu Hause zu sein, macht mich unglaublich glücklich. Als sich die Möglichkeit ergeben hat, zurückzukehren, musste ich deshalb keine Sekunde überlegen. Ich freue mich riesig darauf, bald wieder vor unseren Fans in der Avnet Arena aufzulaufen", sagte der gebürtige Stuttgarter zu seiner Rückkehr in die Landeshauptstadt.

Auch bei Kwarteng hat das Trainerteam rund um Petrik Sander (65) den großen Vorteil der Variabilität. In der vergangenen Saison agierte der 28-Jährige sowohl auf beiden Flügeln als auch im offensiven Mittelfeld.