Ceka zu Dynamo, was wird aus Ito? Wilde Transfergerüchte beim 1. FC Magdeburg

Unterschätzen will man den unterklassigen Gegner aber keinesfalls: "Die vierte Liga in Deutschland hat ein sehr gutes Niveau - und der Pokal ist gelebte Emotion, da gibt es keine einfach zu schlagende Mannschaft, schon gar nicht in Offenbach. Ich weiß, dass es ein besonderes Spiel für beide Fanlager ist", so FCM-Verteidiger Jean Hugonet (24).

Tatsuya Ito (27) soll dem 1. FC Magdeburg erhalten bleiben. © Silas Schueller/DeFodi Images/dpa

Wichtigste Entscheidung ist wohl die Zukunft von Tatsuya Ito (27). Der Offensivmann wurde in diesem Sommer heftig umworben. Laut "Bild" sei ein Abgang aber wohl vom Tisch, der FCM will den Japaner halten.

Ganz anders sieht es bei Jason Ceka (24) aus, der aufgrund fehlender Spielpraxis wohl ein Wechselkandidat ist. Dynamo Dresden soll offenbar angeklopft haben, einen Gang in die dritte Liga sieht der Spieler aber vorerst nicht.

Und was noch? Xavier Amaechi (23) scheint möglicherweise auch auf der Abschussliste zu stehen. Trotz einiger Einsätze in der letzten Saison.

Es bleibt also weiter spannend in den kommenden Wochen beim 1. FC Magdeburg. Ein erster Schritt ist aber definitiv ein Sieg in Offenbach.

Trainer Christian Titz (53): "Wir wissen, was auf uns zukommt. Es wird eine heiße Atmosphäre auf dem Biberer Berg sein, eine hoch motivierte Mannschaft auf uns warten, die dir alles abverlangen wird. Aber wir wollen schon so in die Partie, dass wir es in der Spielzeit für uns entscheiden."