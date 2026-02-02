"Das hat mich erschüttert": FCM-Präsident über Ausschreitungen

Magdeburg - Rund eine Woche nach den heftigen Ausschreitungen beim Elb-Clásico findet FCM -Präsident Dr. Jörg Biastoch (62) im Rahmen des Heimspiels gegen Hannover klare Worte und geht auch auf die geforderten Maßnahmen ein.

Im Heimspiel gegen Hannover blieb es zwischen Fans und Polizei ruhig. © Andreas Gora/dpa

"Das, was da am letzten Samstag passiert ist, hat mich wirklich erschüttert", so der 62-Jährige nach dem Spiel gegen Hannover. "Für mich ist das so, da wurde eine rote Linie überschritten. Es ist schlimm, was in dieser Dynamik passiert ist", gibt Biastoch seine Meinung zu den Vorfällen ab.

"Wir können ausschließen, dass es eine geplante Aktion war", geht der FCM-Boss auf die Vermutung ein, dass Anhänger diesen Konflikt bewusst gesucht haben. "Es gab Fans, auch aus der aktiven Fanszene, die versucht haben, zu deeskalieren."

Neben den Ausschreitungen bringt Biastoch ebenfalls Kritik an der DFL an: "Ich verstehe nicht, dass so ein Hochrisikospiel am Samstagabend angesetzt wird. Da gab es in der Vergangenheit schon die ein oder andere Auseinandersetzung, warum gehe ich nicht in ein Nachmittagsspiel rein?"

Die Polizei wiederum gab auf Anfrage von TAG24 im Vorfeld des Derbys an, dass die Dunkelheit bei diesem Topspiel kein erhöhtes Risiko darstellen würde.