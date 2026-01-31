Polizei zieht Fazit nach erstem FCM-Spiel seit Krawallen

FCM-Sponsoren räumten ihren Platz auf der Werbebande für eine Nachricht des 1. FC Magdeburg. © Andreas Gora/dpa

"Es ist alles ruhig geblieben", sagte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage. Den Angaben nach waren am Freitagabend zahlreiche Beamte vor Ort, um reagieren zu können, falls etwas passiert.

Für das Spiel hatten Magdeburger Sponsoren mehrere Werbebanden freigeräumt, damit der Verein einen Aufruf direkt am Spielfeld platzieren konnte: "Für einen friedlichen Fußball. Gewalt hat beim FCM keinen Platz!"

Die Partie musste schon in der 3. Minute für knapp neun Minuten unterbrochen werden, weil Hannover-Fans Pyrotechnik zündeten und das Spielfeld vernebelten.

Ansonsten blieb es vor und während des Spiels aber ruhig. Vor 25.790 Zuschauern war es das erste Spiel des FCM nach den Krawallen.